L’avversario Giallorossi senza Dybala al Gewiss Stadium

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo aver perso la possibilità di raggiungere l’Atalanta in un’ipotetica finale di Europa League tutta italiana, pareggiando 2-2 a Leverkusen nella semifinale di ritorno a seguito dello 0-2 patito in casa, la Roma disputa oggi un’altra gara cruciale per la stagione giallorossa. Al, in palio con i bergamaschi, ci sono tre punti chiave nella lotta per la zona Champions. Per Daniele De Rossi non arrivano certo buone notizie dall’infermeria. Paulo(nella foto) non è nemmeno partito alla volta di Bergamo, a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori anche dalla gara di giovedì scorso. Al suo posto Baldanzi favorito su Abraham e Azmoun. A disposizione dell’allenatore ospite non ci sarà nemmeno Spinazzola, fermato anch’egli da un problema di carattere muscolare per il quale sono già stati svolti gli esami ...