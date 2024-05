L’aurora boreale Il cielo si tinge di viola per la tempesta solare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) In tanti, scherzando sui social, lo hanno definito il miglior omaggio alla Fiorentina che poteva esserci. Ma ilcolorcomparso nella notte tra venerdì e sabato non c’entra niente con l’approdo alla finale di Conference League della squadra di Vincenzo Italiano. Al calar del sole, ilè diventato una tavolozza di sfumature dal rosa intenso al. Tanti i toscani con il naso all’insù per ammirare gli spettacolari colori del: a provocare il fenomeno una, che ha attraversato non solo la Toscana, ma anche molte regioni italiane e l’emisfero nord del pianeta. "– dice il divulgatore ambientale Luca Lombroso – è un fenomeno naturale causato dall’interazione ...