Laurienté Napoli - Manna stregato | potrebbe essere il primo rinforzo estivo

Il Napoli è già attivo sul Mercato in entrata per la prossima stagione. Svelati i profili nel mirino del club azzurro. L’annata in corso è stata tutt’altro che facile per il Napoli . I tre cambi in panchina, i problemi extracampo e le prestazioni ...

Tramezzani ritiene Manna pronto per fare il ds del Napoli ma avrà un compito difficile. Pioli , Conte e Gasperini profili top. Napoli – Paolo Tramezzani , ex difensore e attuale allenatore dell’Istria 1961 in Croazia, è intervenuto ai microfoni di ...

Napoli, le sirene dalla Francia non impensieriscono ADL: il rinnovo di Kvara è una priorità - napoli, le sirene dalla Francia non impensieriscono ADL: il rinnovo di Kvara è una priorità - Il presidente del sodalizio campano è pronto a fare un sacrificio pur di tenere Kvaratskhelia. Andrà via invece l'altro fuoriclasse azzurro, Victor Osimhen.

Tuttosport - Ieri summit al Britannique (con Manna): riflessioni su Conte, gli altri in standby - Tuttosport - Ieri summit al Britannique (con manna): riflessioni su Conte, gli altri in standby - i responsabili del mercato riuniti a napoli nel quartier generale dell’hotel Britannique. Lo scrive quest'oggi Raffaele Auriemma sul quotidiano torinese Tuttosport raccontando che ieri l’ad Chiavelli, ...

Sergio Conceiçao aspetta il Milan, Luis Enrique vuole Kvaratskhelia per sostituire Mbappé al Paris Saint Germain - Sergio Conceiçao aspetta il Milan, Luis Enrique vuole Kvaratskhelia per sostituire Mbappé al Paris Saint Germain - CALCIOMERCATO - Per la Gazzetta dello Sport Sergio Conceiçao resta in pole per la successione di Pioli sulla panchina del Milan mentre dopo l'addio di ...