(Di domenica 12 maggio 2024) "Lafemminile di serie B2 delè composta da quattro giocatrici marchigiane di cui due, Aurora Curzi e Aurora Maria Compagnucci. Ci sono poi Gloria De Santis di Camerata Picena e l’ascolana Martina Parissi oltre alla francese Gaelle Desperrier e alla spagnola Paula Arias Manjon". Così Fabiano Tombolini, presidente dell’Associazione tennis, alla presentazione della formazione, poi ha ricordato che i prossimi incontri casalinghi sono in programma il 9 e il 16 giugno a partire dalle 10. Ma c’è anche un’altra importante novità per ilmaceratese che arricchisce l’offerta. "Da sabato – infatti ha spiegato – avremo aldi via dei Velini anche il supporto del DiGusto club". Alla presentazione della formazione femminile e del nuovo ristorante "DiGusto club" ha partecipato ...

L’Atm si ingrandisce. "Un circolo in crescita». In squadra due maceratesi - L’Atm si ingrandisce. "Un circolo in crescita». In squadra due maceratesi - Sono Curzi e Compagnucci, il 9 e 16 giugno le prossime gare casalinghe. Da sabato la società arricchirà l’offerta con il ristorante gestito da DiGusto.

Il rugby a misura di mamma: "Altro che sport per maschi, in campo ci sentiamo bene" - Il rugby a misura di mamma: "Altro che sport per maschi, in campo ci sentiamo bene" - Le Karma Girls di Macerata, anche una decina di madri nella squadra che gioca a Villa Potenza "Una disciplina pericolosa Idea frutto dell’ignoranza. Anche noi facciamo il terzo tempo".

Associazione Tennis Macerata, presentata la squadra femminile - Associazione Tennis Macerata, presentata la squadra femminile - Conferenza stampa di questa mattina di Tommaso Bocci “Vogliamo che il nostro circolo diventi il migliore delle Marche”. Dichiarazioni che equivalgono ad ‘Ace’, quelle di Fabiano Tombolini, presidente ...