Lasciò l’ospedale e morì | Vogliamo chiarezza

(Di domenica 12 maggio 2024) Tutto iniziò con un incidente a San Miniato. Poi la corsa a Careggi. Ma è da qui che il ferito si allontanò per essere ritrovato morto il giorno dopo. Le indagini sono state chiuse. Il pm ha chiesto l’archiviazione. La famiglia continua a chiederee, assistita da due legali, l’avvocato Andrea Massaini e l’avvocato Chiara Rossi, ha presentato opposizione e l’udienza deve ancora essere fissata davanti al gip. Il caso è quello della morte del 52enne di Fucecchio, Marcello Gilardi. Nel pomeriggio del 4 luglio dello scorso anno, l’uomo ebbe un incidente in via Castelfiorentino. Lo soccorse Pegaso e lo trasportò al policlinico di Careggi. La mattina successiva il 52enne fu trovato morto a Firenze, ai piedi di una scala antincendio della facoltà di matematica in viale Morgagni. L’uomo nel pomeriggio del giorno precedente era stato trasportato al pronto soccorso, ...