L’arbitro | 5,5 Pairetto - tanti errori anche se non gravi

(Di domenica 12 maggio 2024) La partita non gli sfugge mai di mano e questo non è un merito da poco: però troppipunteggiano la sua direzione di gara. Al 20’ Freuler sfiora appena la suola di Osimhen che crolla a terra: rigore generoso, chissà perché fischiato senza il coinvolgimento del Var. Per fortuna, poi, Ravaglia para il tiro dal dischetto di Politano. Al 46’ Aebischer allarga l’alettone in area su Osimhen: rigore mai. Un minuto dopo Kvaratskhelia, già ammonito, rifila un calcione di frustrazione a Posch: un gesto di stizza che avrebbe meritato il secondo giallo, decisione che avrebbe lasciato il Napoli per tutto il secondo tempo in dieci. Manon estrae il cartellino.