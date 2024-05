L' appello di Zanda | I soldi alla politica non siano un tabù Ora il Pd dialoghi con la destra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) «Il finanziamento pubblico ai partiti è in sostanza finanziamento della democrazia». A dirlo Luigi, ex capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama, nonché indiscusso protagonista quando si parla di riforme, a partire dal finanziamento dei soggetti politici, tema tornato d'attualità col caso Toti e su cui, nelle ultime ore, sembrano esserci convergenze che vanno oltre i tradizionali steccati partitici.Su quest'argomentoe sinistra dovrebbero collaborare, mettendo da parte le divisioni? «Sarebbe auspicabile che il Partito Democratico, considerando la sua storia e altre forze, che hanno a cuore le sorti della nostra democrazia, si adoperino in tal senso. Stiamo parlando di un qualcosa di fondamentale affinché venga garantita la massima rappresentanza degli italiani. Parliamo, inoltre, di temi basilari che non possono appartenere a ...