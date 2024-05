L’appello dei tifosi | Grifone vinci per noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) A sorpresa ieri mattina un gruppo didella Curva Nord si è presentato al "Palazzoli" per incitare i giocatori in vista del "derby" odierno con il Livorno. "Siamo qui per te, devi vincere" è stato uno degli slogan cantati daia dimostrazione di un affetto vero verso il. "Una partita importante fra due squadre con blasone – dice mister Malotti – e per noi fondamentale per l’annata. La presenza deistamani è stata un’altra prova, ma era scontato, del calore che circonda la squadra e del binomio perfetto tra società e i, che sono la vera forza del Grosseto". "I ragazzi sanno cosa devono fare e sono sicura che la squadra non ci deluderà Malotti: eventuali recriminazioni di quello che si poteva fare, ma non si è fatto non sono ammesse. Manderò in campo la formazione che ...