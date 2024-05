L' Anm approva la mozione congressuale no alla separazione delle carriere      

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - "L'interpretazione è l'essenza della giurisdizione. Senza adeguate garanzie di libertà della interpretazione nessun ordinamento può ambire a definirsi democratico. La magistratura italiana si impegna quotidianamente a praticare e a rispettare il principio costituzionale che vuole il giudice soggetto soltantolegge e che costituisce il presupposto dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione". Inizia così lafinaleta per acclamazione dall'Associazione nazionale magistrati, atto conclusivo del 36esimo congresso svoltosi a Palermo. IPERTROFIA SCADIMENTO E 'BUCHI' NORMATIVI La magistratura italiana "denuncia pubblicamente la condizione di ipertrofia normativa in cui si trova a operare e lo scadimento qualitativo della produzione normativa, sempre più spesso improntatasoluzione del ...

Alla fine è stata approva ta - coi soli voti della maggioranza di centro destra , 42 sì a 25 no, scrutinio segreto su richiesta dell’opposizione - la controversa mozione sull’utilizzo off label della triptorelina per sospendere lo sviluppo ...

Veneto diviso sulle discariche di amianto in zone vulnerabili. Protesta e 250 osservazioni critiche a Ca’ Balestra - Veneto diviso sulle discariche di amianto in zone vulnerabili. Protesta e 250 osservazioni critiche a Ca’ Balestra - La giunta regionale del Veneto non avrebbe potuto modificare nel 2022 il piano dei rifiuti adottato nel 2015, introducendo la possibilità di attivare discariche di amianto anche in aree vulnerabili, c ...

Tajani: Astensione Italia all'Onu non cambia nostra posizione su riconoscimento Palestina | Corriere TV - Tajani: Astensione Italia all'Onu non cambia nostra posizione su riconoscimento Palestina | Corriere TV - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv Sul voto all'Onu 'l'astensione dell'Italia non cambia la nostra posizione sul riconoscimento dello Stato Palestinese', le parole del ministro Tajani al ...