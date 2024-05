Ladri professionisti in azione Gioielleria e bancomat ripuliti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Due colpi in piena notte. Prima a Dalmine, allaCornali, e poi aldella Banca Popolare di Sondrio, filiale di Brembate. Intra la mezzanotte e le 4, a cavallo tra venerdì e sabato. All’opera la stessa banda, oppure due batterie diverse, come sono propensi a pensare gli investigatori che hanno concentrato il loro raggio in meno di sette chilometri di distanza, tempo percorribile per raggiungere gli obiettivi 14 minuti. Ingente il bottino recuperato dai malviventi allaCornali, di Dalmine, di largo Europa, dove si trova la sede storica di famiglia (che ha concentrato negli ex locali di Dev in centro città, i suoi due negozi di via XX Settembre e piazza Matteotti). Una prima stima indica in 100mila euro il bottino in orologi e gioielli, più 40 mila di danni alla struttura. ...