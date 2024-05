La vera parità passa da rispetto e investimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Parsi Per ben riflettere sul problema della denatalità alcuni aspetti dovrebbero essere indagati partendo dalle condizioni delle donne poiché “il gender gap”, il gradino che identifica il divario tra genere maschile e femminile, non può più essere sottovalutato. Ed è quello ad aver determinato il rifiuto di tante donne a diventare madri. Così, parlare del fare figli senza considerare che concepimento e gravidanza - per non parlare dello svezzamento del neonato/a! - che pone la donna al centro del dare vita alle forme della vita di ciascun essere umano, è una fase delicatissima nella quale il feto che ascolta, sogna, soffre nel grembo della madre mentre si prepara a diventare neonato/a , in simbiosi con la madre, scambia quei tanti neurochimici messaggi che costituiranno un imprinting primario relativo e in connessione con l’accettazione, la felicità, l’attesa amorosa, il desiderio ...