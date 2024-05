La Smart lanciata a tutta velocità | turista falciata e uccisa - dramma a Palermo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024). Unapolacca di 40 anni è stata investita eda un pirata della strada nella notte in corso Tukory, una delle arterie che collegano la zona della Stazione Centrale alla cittadella universitaria. Dopo l'impatto, l'automobilista è fuggito via senza prestarle soccorso. La donna, secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, stava attraversando la strada insieme con il marito, quando un'auto, unadi colore blu, l'halasciandola esanime sull'asfalto. Immediato l'intervento del 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La donna è di fatto morta sul colpo. Vigili urbani e polizia hanno avviato le ricerche per risalire all'auto pirata, che è stata rintracciata dopo poche ore. L'investitore si è presentato all'alba al ...