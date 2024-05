La serie su Venerdì 13 perde Bryan Fuller come showrunner

vincono le tre big nel venerdì dedicato alla Serie A 2024 di Baseball . In occasione delle rispettive gare-1 Parma , San Marino e UnipolSai Bologna non hanno tradito le aspettative, imponendosi rispettivamente su Macerata, BSc Grosseto e BBC ...

Lo 0 a 0 di Modena e il gol di Pohjanpalo hanno rinviato la festa promozione del Como di Roberts, che quest’oggi è obbligato a vincere per poter finalmente conquistare una promozione in serie A attesa 21 anni. I Lariani affrontano in quest’ultima ...