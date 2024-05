La scuola di volontariato Abitudini alimentari e privacy | Così aiutiamo i bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) È la prima volta che la San Vincenzo San Martino di Magenta apre ai giovani, anzi ai giovanissimi. Alle ragazze di quinta elementare che hanno svolto una mattinata di formazione nella sede operativa di via Santa Crescenzia per vedere come si prepara un pacco da consegnare alle famiglie che si trovano in difficoltà. La San Vincenzo San Martino da anni opera in città proprio con l’obiettivo principale di aiutare chi sta vivendo un momento di crisi. Ma cosa c’è dietro questa attività meritevole? Ci sono donne, soprattutto, impegnate in una rete della carità che comprende anche altre realtà e che insieme vogliono raggiungere degli obiettivi. Ieri mattina c’erano Chiara, Clara, Caterina, il piccolo Edoardo. "Insieme abbiamo preparato il pacco alimentare per tre famiglie – spiega Gabriella Cellamare della San Vincenzo San Martino – una italiana, una peruviana e una egiziana. Tre pacchi ...