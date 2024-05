La scaramanzia per Fiorentina-Napoli di venerdì 17 ci porta al ridicolo - il Napoli smentisca Zambardino

(Di domenica 12 maggio 2024) Laperdi17 cial, il. Lo scrive Vittoriosul Corriere del Mezzogiorno. Arriva proprio nella mattinata la notizia che ilavrebbe chiesto lo spostamento del match di Firenze, previsto per17 maggio, al giorno successivo. Motivo? «». Speriamo in una smentita della società o in una spiegazione un po’ più presentabile. Da un anno a questa parte ilha già fatto assaggiare ai suoi tifosi l’intera sintomatologia del declino della ragione. Dover subire anche lo scherno di tutta Italia per questa ...

L’anticipo della 37esima giornata di Serie A fra Fiorentina e Napoli potrebbe non giocarsi nella data già stabilita. Il motivo? Scaramanzia. Infatti venerdì 17 maggio è un giorno che non piace particolarmente ad Aurelio De Laurentiis e, come ...

DA BOLOGNA - La squadra di Thiago Motta vince a Napoli ed è ad un passo dalla Champions - DA BOLOGNA - La squadra di Thiago Motta vince a napoli ed è ad un passo dalla Champions - Il Corriere di Bologna ha esaltato la vittoria degli emiliani contro il napoli, che potrebbe permettergli di festeggiare la qualificazione in Champions League: "We are in Champions. Scatta la festa do ...

E De Laurentiis fa le bizze. Venerdì 17 No, porta iella. Il Napoli chiede un cambio. Nasce il caso scaramanzia - E De Laurentiis fa le bizze. Venerdì 17 No, porta iella. Il napoli chiede un cambio. Nasce il caso scaramanzia - Si può rimandare una partita per eptacaidecafobia No tranquilli, non è un’offesa. L’eptacaidecafobia è la paura del numero 17, in particolare abbinato al venerdì. Ed è proprio intorno alla partita tr ...

Bologna fantastico vede Napoli e festeggia: 2-0. Ndoye e Posch firmano l’impresa Champions - Bologna fantastico vede napoli e festeggia: 2-0. Ndoye e Posch firmano l’impresa Champions - Azzeccando tutte le scelte a sorpresa dell’ennesima alchimia di formazione, Thiago vince anche al Maradona portando il Bologna a un passo dal Paradiso ...