La Samb ad Avezzano senza i suoi tifosi I rossoblu a caccia dell’accesso alla finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Laadproverà a prolungare di almeno un’altra partita la stagione 2023/2024. Contro gli uomini di Pagliarini, i rossoblù proveranno a vincere per garantirsi l’accessoplayoff della settimana successiva. Il match, in programma oggi alle 17.00, non potrà essere visto dairossoblù se non a pagamento su facebook a 7.90 euro. La trasferta è stata vietata ai supporter dellaresidenti in provincia di Ascoli Piceno per i fatti avvenuti nella gara d’andata del torneo, quando in Abruzzo ci furono tafferugli per i quali furono comminati cinque Daspo ad altrettantiospiti. Il settore dedicato aiprovenienti da fuoriresterà quindi chiuso ma quelli che non risiedono nella provincia di ...