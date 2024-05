La Russia attacca su tutto il fronte | le forze di Kiev abbandonano alcune postazioni a nord di Kharkiv Presi cinque villaggi - 4mila evacuati

(Di domenica 12 maggio 2024) Laspinge esuil, costringendo leucraine a ripiegaregli avamposti adi. Si complica la situazione lungo le linee di combattimento per i soldati dicon l’esercito del Cremlino che continua ad aumentare la propria potenza di fuoco, avanzando e conquistando diversi. Le ultime 24 ore sono state particolarmente complicate, come hanno ammesso le stesse autorità ucraine. Lo stato maggiore di, nel report della mattina, ha spiegato che lerusse sabato hannoto su tutta la linea dele che in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno. L’esercito di Mosca ...

(Adnkronos) – almeno sei persone sono state uccise e altre 35 ferite oggi in un attacco di droni attribuito all' Ucraina e compiuto nella regione russa di confine di Belgorod . A darne notizia sono state le autorità russe, affermando che i velivoli ...

