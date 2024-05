La partita della vita | La legge non si dribbla Possiamo ancora salvarci in corner

(Di domenica 12 maggio 2024) Ha vinto la sicurezza sul lavoro. Almeno questa volta. Ha vinto perché se l’è meritato. E, per una volta, l’augurio di tutti è che possa farlo, nel concreto, nella quotidianità. Non solo, simbolicamente, su un campo da calcio. Una manifestazione in cui sono stati segnati diversi gol e che ha colto nel segno, la Coppa del Mondo del Lavoro 2024 svoltasi ieri mattina al centro sportivo Luigi Berlusconi di Monza. Un quadrangolare che ha visto prevalere proprio i SafetyPlayers, che nella finalissima hanno sconfitto la Nazionale Artisti Tv per 7 a 6 ai calci di rigore. A scendere in campo anche la squadra del ConsiglioRegione Lombardia, che si è classificata terza, e la Nazionale Giornalisti Rai, che ha chiuso al quarto posto. "Una grande soddisfazione perché è importante per noi mostrare che la sicurezza sul lavoro è un valore vincente – ...

La Svizzera vince l'Eurovision, delusione Angelina lontana dal podio. Ancora contestato Israele - La Svizzera vince l'Eurovision, delusione Angelina lontana dal podio. ancora contestato Israele - Angelina Mango, quarta per le giurie con 164 punti e con 104 da parte del televoto, si è piazzata solo settima nella classifica generale ...

Nicolò Martinenghi: “Quel viaggio solo in pullman con la medaglia, il mio ricordo delle Olimpiadi” - Nicolò Martinenghi: “Quel viaggio solo in pullman con la medaglia, il mio ricordo delle Olimpiadi” - Nicolò Martinenghi a Fanpage.it ha parlato del lavoro che sta svolgendo in vista delle Olimpiadi di Parigi, delle sensazioni e delle differenze con l'esperienza ...

Zhang vuole un’Inter ancora più forte: non solo Taremi e Ziekinski, ora Gudmundsson - Zhang vuole un’Inter ancora più forte: non solo Taremi e Ziekinski, ora Gudmundsson - "L'Inter ha voglia di andare oltre lo scudetto già vinto. E vale anche per il mercato, che non si chiuderà con gli arrivi di Taremi e Zielinski. Gudmundsson è lì che aspetta l'affondo, per intendersi.