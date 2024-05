La musichetta della Champions

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 12 maggio 2024) Sono un uomo semplice, in fondo. Il venerdì, mentre il resto del mondo va in subbuglio, io mi concedo da anni il lussomia meravigliosa serata “pizza”, che parte così: telefono rigorosamente spento, bibite in fresco, musica di Donald Fagen a giusto volume, e infine il mio outfit da chef, un grembiule con l’immagine di Kung Fu Panda indossato a mezza gamba. E stasera, con la pioggia che danza fuori e il vicino in vacanza in Oriente (che sia la volta buona che si perde?), tutte le condizioni al contorno sono perfette. Persino il mio fedele Border Collie stasera ha deciso di dormire, sognando corse tra montagne di polpette. Mi immergo nel caos ordinato dei colori degli ingredienti: il pomodoro rosso come la passione, la mozzarella bianca come l’innocenza, e l’impasto grigio come… beh, come l’impasto. Tutto sincronizzato con le note trascinanti di The Nightfly. Gioco ...