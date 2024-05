(Di domenica 12 maggio 2024) NuovaAnna Frank, dopo mesi di stallo e un ritardo che ormai si misura in anni, finalmente fa un passo concreto verso il nuovo bando di gara, indispensabile alla ripresa dei lavori. Al momento, la nuovaè ancora ferma allo scheletro di pilastri e solette in cemento armato, mostrato anche in tv da Striscia la Notiza con il servizio di Vittorio Brumotti in onda due mesi fa (nella foto con il sindaco Antonio Romeo). Ma nei giorni scorsi è arrivata prima la notizia comunicata in Consiglio comunale del recupero di 1 milione e 750mila euro di finanziamento dal Governo, che aveva ritirato quello precedente di 3 milioni a causa del mancato completamento dell’opera poi quella dell’incontro tra Amministrazione comunale e tecnico validatore per il nuovo progetto finalizzato al riaffidamento dei lavori dopo la revoca dell’appalto per ...

La luce in fondo al tunnel. Scuola fantasma, si riparte - La luce in fondo al tunnel. scuola fantasma, si riparte - Recuperato un finanziamento del Governo da un milione e 750mila euro. Dopo due anni di attesa sono maturi i tempi per pubblicare il bando per i lavori.

Salone del libro, Antonella Napoli apre la sezione scuola con “La luce oltre il buio”. Presentata anche la rivista Focus on Africa - Salone del libro, Antonella Napoli apre la sezione scuola con “La luce oltre il buio”. Presentata anche la rivista Focus on Africa - Con un incontro coinvolgente e partecipato ha preso il via la sezione per il pubblico young – adult del Salone Internazionale del libro di Torino: l’evento di presentazione del libro di Antonella Napo ...

