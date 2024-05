La lista di Fratelli d’Italia con monsummanesi doc

(Di domenica 12 maggio 2024) Unadidoc quella dia sostegno della candidatura di Paolo Venturini a sindaco di Monsummano. "Questa è una delle liste più importanti della mia coalizione – ha detto il candidato civico – sono estremamente soddisfatto delle persone che ne fanno parte". A presentare lail commissario di FdI per Monsummano Leonardo Cialdi: "Sono convinto che unadi questo livello sia la scelta giusta per dare risposta a tutti quei cittadini che ci chiedono un cambiamento". Questi i nomi della: Manuela Angeli, 43 anni, impiegata, Maurizio Dami, 64 anni, consulente assicurativo, Giacomo Augusto Ferretti, 63 anni, commerciante, Fabrizio Giacomelli, 64 anni, ex imprenditore agricolo, Enrico Lungai, 62 anni, ragioniere Professionista, ...

(Adnkronos) – Elezioni Europee a giugno, come valutano i cittadini la scelta della premier Giorgia Meloni e di altri leader di partiti di centrodestra e di centrosinistra di candidarsi da capilista pur dichiarando che, se eletti, non andranno a ...

