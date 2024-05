La line-up completa di Ferrara sotto le stelle 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) Un festival eclettico e dinamico, dalla profonda vocazione internazionale ma al tempo stesso attento alla migliore musica italiana: annunciata laupdile, la storica rassegna emiliana che torna per la sua ventottesima edizione. Blonde Redhead, Dry Cleaning, The Murder Capital, Fantastic Negrito, Einstürzende Neubauten, PFM canta De André Anniversary, Dente, Daniela Pes, Any Other, New Candys, Birthh, Ibisco, Leatherette e FusaiFusa sono i protagonisti della nuova edizione del festival, che conferma il suo spirito intraprendente e raffinato e la volontà di guardare ai mondi sonori più vari, dal rock al cantautorato, passando per blues, post punk ed elettronica. Una realtà curiosa e capace di evolversi ed estendersi ...