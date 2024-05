La Libertas crolla in gara-4 | Faenza si impone 61-56

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 - Servirà-5 per stabilire chi trapotrà proseguire la sua corsa playoff. In-4 gli amaranto devono arrendersi nell’ultimo quarto ai Blacks, usciti vittoriosi dal PalaCattani 61-56. Fallito quindi il match point a disposizione degli uomini di Andreazza per chiudere la serie dopo il blitz esterno di-3. Tutto rimandato quindi a mercoledì sera, al PalaMacchia di Livorno, per una-5 da brividi, da dentro o fuori. STARTING FIVE LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza) FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poggi (all. Garelli) 1QT (15-12) Il match si sblocca dai liberi. 1/2 per Fantoni dalla lunetta porta avanti la LL (0-1). Sul ribaltamento Begarin comincia a ...

