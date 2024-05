La Lazio oggi gioca con una maglia che ci riporta dritti al 12 maggio di 50 anni fa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 12 maggio 2024) «Pulici, Wilson, Petrelli, Oddi, Martini, N, Frustalupi, Re Cecconi, Garlaschelli, D'Amico, Chinaglia». Per i tifosi delladi una certa età è una filastrocca imparata a memoria fin da bambini, la poesia che snocciola i nomi degli 11 eroi entrati per sempre nella storia biancoceleste, quelli che, vincendo 1-0 contro il Fa il 121974, conquistarono il primo scudetto della. 50dopo, l'evento andava ricordato in modo speciale. Un dettaglio unico nelle maglie Per farlo, in occasione della gara contro l'Empoli, esattamente 50dopo quel giorno indimenticabile, lascenderà in campo il 12alle 12.30 con unaspeciale, creata proprio per celebrare quel trionfo. Si chiama ...