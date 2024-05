La corsa di NoiperCapannoli In lista sei candidati under 30 Mix di esperienza e linfa nuova

(Di domenica 12 maggio 2024) È pubblica la rosa deidella coalizione di centrosinistra (Pd, Sinistra Italiana e Partito SociaItaliano) Noiper Capannoli e Santo Pietro Belvedere, a supporto della candidata sindaca Barbara Cionini. "Abbiamo percorso in questi mesi un viaggio emozionante e coraggioso, fatto di partecipazione, agire insieme, incontri in tutto il territorio, in mezzo alla nostra gente. Un percorso che stiamo tuttora portando avanti seguendo precise linee: partecipare e condividere, con una politica incentrata sull’ascolto dei bisogni dei nostri cittadini. La squadra che presentiamo alle elezioni amministrative - dichiara la candidata sindaca Barbara Cionini - che vede seisotto i 30 anni, è un mix dipolitico-amministrativa e rinnovamento, con una rappresentanza di giovani molto forte. Nel nostro ...

