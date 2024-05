La corsa di Marzia Fattori | Siamo noi l’alternativa

(Di domenica 12 maggio 2024) "Mi candido a sindaco di San Miniato perché l’esperienza che ho maturato in questi anni mi consente di avere una conoscenza del territorio e delle sue problematiche capillare ma allo stesso tempo di poterle affrontare in modo totalmente diverso"., l’ex asessore che prima ha lasciato la giunta Giglioli e poi il Pd, suona la carica e si propone come la novità erispetto al centrosinistra che ricandida il sindaco uscente. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e l’ex titolare dei lavori pubblici – inalla carica di sindaco per i Riformisti – presenta la squadra di candidati. "La lista dei Riformisti San Miniato è stata formata con uno sforzo collettivo per costruire un’offerta diversificata e rappresentativa di San Miniato – ha spiegato durante la serata...

