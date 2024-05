La Castelfrettese scende in Prima categoria

(Di domenica 12 maggio 2024) VISMARA 21 VISMARA: Melchiorri, Nicolini, Bertuccioli, Harrach, Palazzi, Liera, Beninati (21’ st Oliva), Pistola (21’ st Letizi), Renzi, Gaudenzi (36’ st Pagnini), Colagiovanni. All. Vampa.: Tomba (1’ st Cominelli), Lucchetti, Bartolini (1’ st Capitani), Mosciatti (1’ st Mechri), Sampaolesi, Simone (17’ st Rango), Mazzarini, Zannini, Rocchi, Brunori (36’ st Ginesi), Beta. All. Carta Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno Reti: 3’ pt Beninati; 35’ pt Colagiovanni, 1’ st Zannini. Sabato amaro per lache al Benelli patisce la retrocessione indopo appena una stagione. Vismara salvo. Ai padroni di casa sarebbe bastato il pareggio, ma si aggiudicano il playout di Promozione (girone A). Grazie a due reti di Beninati e Colagiovanni. A inizio ...

