La battaglia di mamma Ester | Mio figlio Gabriele è andato al lavoro e non è più tornato Ora combatto per lui

(Di domenica 12 maggio 2024) Cavenago (Monza e Brianza) – "Per me è qualcosa di forte tornare qui, dove miogiocò quando aveva otto anni, prima di andare al Milan per alcune stagioni. Io torno qui, dove siamo stati insieme, mentre lui quel maledetto giorno di cinque anni fa, dopo essere, non è piùa casa...". Una testimonianza quanto mai significativa, ieri mattina alla Coppa del Mondo dela Monza, quella diIntini,diDi Guida, il ragazzo che il 10 aprile 2019 morì stritolato in un macchinario della ditta Silfa di Sulbiate. "Aveva 25 anni – lo ha ricordato laprima dell’inizio della manifestazione a Monzello –, era stato assunto in quell’azienda da soli due mesi e mezzo. Ed era stato ...

