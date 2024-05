La battaglia di Ester | Mio figlio Gabriele non è più tornato Ora combatto per lui

(Di domenica 12 maggio 2024) "Per me è qualcosa di forte tornare qui, dove miogiocò quando aveva otto anni, prima di andare al Milan per alcune stagioni. Io torno qui, dove siamo stati insieme, mentre lui quel maledetto giorno di cinque anni fa, dopo essere andato a lavoro, non è piùa casa...". Una testimonianza quanto mai significativa, ieri mattina, quella diIntini, mamma diDi Guida, il ragazzo che il 10 aprile 2019 morì stritolato in un macchinario della ditta Silfa di Sulbiate. "Aveva 25 anni – lo ha ricordato la mamma prima dell’inizio della manifestazione a Monzello –, era stato assunto in quell’azienda da soli due mesi e mezzo. Ed era stato mandato allo sbaraglio: senza formazione, senza sicurezza. Senza le dovute attenzioni: mioè rimasto schiacciato da quel macchinario per ben 28 ...

