Kiev | Mosca attacca su tutta la linea

(Di domenica 12 maggio 2024) 11.00 Nelle ultime 24 ore l'esercito dihato l'Ucraina suladel fronte. Lo riporta stamane lo stato maggiore di, precisando che in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno. L'esercito russo ha lanciato 13 attacchi missilistici e 118attacchi aerei, oltre a 120 razzi,sulle posizioni ucraine e in aree popolate. Colpiti condomini e abitazioni private, oltre alle infrastrutture. Secondo l'esercito ucraino, le forze russe stanno subendo gravi perdite:soltanto in un giorno i soldati russi morti sono 1.260