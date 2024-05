Karate - Europei Zara 2024 | l’Italia chiude con l’oro del kumite maschile! Gli azzurri chiudono a 13 medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Glidi, in programma in questi giorni a, si sono ufficialmente chiusi. Andiamo a vedere come sono andate le cose nell’ultimo giorno di gare in agenda sui tatami croati, in ottica italiana. La squadradi, formata da Luca Maresca, Daniele De Vivo, Lorenzo Pietromarchi, Andrea Minardi, Michele Martina, Matteo Fiore, Matteo Avanzini, si prende il titolo continentale 30 dopo l’ultima volta. Straordinario il cammino degliche nella finalissima contro la Grecia sono riusciti alla fine a imporsi per 3-1 sugli ellenici. Ma non è tutto, perché in terra balcanica sono arrivati oggi anche l’argento del kata femminile (Terryana D’Onofrio, Elena Roversi e Michela Rizzo), piegate purtroppo dalla Spagna con lo score di 43.8 a 43.7, e ...