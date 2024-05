Juventus Salernitana - Colantuono | La partita è stata ben fatta La retrocessione non è tragica

(Di domenica 12 maggio 2024) Stefano, allenatore della, ha parlato dopo la sfida pareggiata contro laper 1-1 Stefano, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 in casa dellaall’Allianz Stadium. QUANTO VALE QUESTO PAREGGIO – «Ci dispiace, laben. Era nei programmi subire nella ripresa, ma noi ci siamo presentati qui senza

Stefano Colantuono è intervenuto alla vigilia della sfida tra Salernitana e Juventus, valida per la 36^ giornata di Serie A: “Ci aspetta una partita più difficile del solito contro una squadra alla ricerca dell’aritmetica per la qualificazione alla ...

All?improvviso la Salernitana batte un colpo. Che sorprende tutti, principalmente la Juventus costretta a doversi accontentare di un punticino trovato soltanto nei minuti di recupero e che non...

