Juventus-Salernitana 1-1 - Colantuono sfiora il colpacci - Rabiot nel finale risponde a Pierozzi

(Di domenica 12 maggio 2024) All?improvviso labatte un colpo. Che sorprende tutti, principalmente lacostretta a doversi accontentare di un punticino trovato soltanto nei minuti di recupero e che non...

Stefano Colantuono è intervenuto alla vigilia della sfida tra Salernitana e Juventus, valida per la 36^ giornata di Serie A: “Ci aspetta una partita più difficile del solito contro una squadra alla ricerca dell’aritmetica per la qualificazione alla ...

Rabbiot salva nel recupero la Juventus contro un'ottima Salernitana - Rabbiot salva nel recupero la Juventus contro un'ottima Salernitana - La Juventus, a testimonianza dell'importanza ... per via degli acciacchi di Chiesa e di Yldiz. La Salernitana arriva in Piemonte con i cerotti e con la mente alla prossima stagione, ma colantuono ...

Juventus-Salernitana 1.1, Colantuono sfiora il colpaccio, Rabiot nel finale risponde a Pierozzi - juventus-salernitana 1.1, colantuono sfiora il colpaccio, Rabiot nel finale risponde a Pierozzi - All’improvviso la Salernitana batte un colpo. Che sorprende tutti, principalmente la Juventus costretta a doversi accontentare di un punticino trovato soltanto nei minuti di recupero e che ...

Rabiot risponde a Pierozzi: una brutta Juve pareggia 1-1 con la Salernitana - Rabiot risponde a Pierozzi: una brutta Juve pareggia 1-1 con la Salernitana - La Juventus attacca a testa bassa, mettendo sotto la Salernitana. Chiesa lancia in porta Vlahovic, che spreca col destro a tu per tu con Fiorillo. Al 65' colantuono inserisce Legowski per Vignato, i ...