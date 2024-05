Juventus Next Gen-Casertana in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

(Di domenica 12 maggio 2024) Le informazioni sutv edel doppio confronto traGen e, valido per il primo turno della fase nazionale deidi. I bianconeri hanno sovvertito il pronostico, battendo a sorpresa il Pescara, e vogliono continuare a fare strada. Ha vinto e convinto anche la, determinata a proseguire il suo cammino verso un’agognata promozione inB. La gara d’anè in programma martedì 14 maggio, mentre il ritorno si disputerà sabato 18 maggio. Gli orari sono ancora da definire. Latv eè garantita invece sui canali Sky ...

Come sono andate le gare del primo turno di playoff di serie C? Solo in un caso è saltato il fattore campo, ed è accaduto proprio in una sfida tra due squadre del girone B. Il Rimini infatti ha sbancato Gubbio con una rete di Cernigoi (nella foto) ...

I giovani per finanzia re il mercato . La Juventus ha le idee chiare, dalla cessione dei giocatori passati per la Next Gen arriveranno i soldi...

Il video con i gol e i momenti salienti di Pescara-Juventus U23 1-3, match del secondo turno delle fasi girone dei playoff di Serie C 2024 . L’U23 bianconera batte il Pescara all’Adriatico in un rocambolesco 3-1 con le reti di Sekulov, Guerra e ...

Playoff, ecco il 1^ turno nazionale: ci sono Taranto-Vicenza e Atalanta U.23-Catania - Playoff, ecco il 1^ turno nazionale: ci sono Taranto-Vicenza e Atalanta U.23-Catania - Sorteggiati in diretta su Sky Sport gli abbinamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. L'ex attaccante Felice Evacuo ha estratto le palline dall'urna definendo il quadro. Di ...

Juve Next Gen, ecco l’avversaria playoff: data e orario della doppia sfida - Juve next Gen, ecco l’avversaria playoff: data e orario della doppia sfida - Il sorteggio ha decretato il prossimo ostacolo dei bianconeri allenati da Brambilla in vista della Fase Nazionale ...

I risultati. La Juve Next Gen elimina il Pescara - I risultati. La Juve next Gen elimina il Pescara - Risultati playoff: pareggi nel secondo turno a girone. Si qualificano Atalanta Under 23, juventus next Gen e Taranto. Sorteggio per il primo turno nazionale in corso.