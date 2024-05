Una vittoria per la Champions aritmetica, per giocarla per la ventiquattresima volta nella sua storia, poi si potrà pensare alla finale di Coppa Italia. La Juventus cerca i tre punti per raggiungere l’obiettivo che a detta di Allegri e della ...

Timidi progressi sul piano del gioco per la Juve nell’1-1 contro la Roma all’Olimpico in quella che ho probabilmente stata la migliore prestazione esterna nel girone di ritorno, ma gli uomini di Allegri continuano a essere allergici alla vittoria ...

Juventus in Champions, quanto manca per la qualificazione matematica - juventus in champions, quanto manca per la qualificazione matematica - La juventus non deve fare troppi calcoli: se oggi alle 18 vince contro la Salernitana già retrocessa, sarà sicura di chiudere il campionato tra le prime cinque.

ALLEGRI TRA LA JUVE MIGLIORE E QUEI MALANNI - ALLEGRI TRA LA JUVE MIGLIORE E QUEI MALANNI - Match importante per la juventus quello di oggi, nelle scorse settimane anche il pareggio poteva essere accettato, questa volta no, la juventus deve solo vincere e l'allenatore bianconero vede ...

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana - Le probabili formazioni di juventus-Salernitana -