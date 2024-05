(Di domenica 12 maggio 2024) I premi non sempre sono giusti. E vedere Lauscire a mani vuote dai David di Donatello 2024, lo ammettiamo, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Per fortuna ildiarrivain tv alle 21.15 su SkyDue (in streaming su Now e disponibile on demand). “La”, la fine della trilogia diNel terzofirmato dalla cineasta toscana tornano i temi a lei cari della terra e delle sue radici, tra sacro e profano. Tra realtà e sogno, passato e presente. Non a caso Laè la conclusione della personale trilogia sulla terra che la regista ...

La regista di Barbie ha ammesso di essere impazzita per il cinema della regista italiana Mentre veniva celebrata nel corso di un evento, Greta Gerwig ha avuto modo di spendere parole di sincera ammirazione per il cinema di Alice Rohrwacher, lodando ...

Stasera in tv il realismo magico de “La chimera” di Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor - Stasera in tv il realismo magico de “La chimera” di alice Rohrwacher, con Josh O’Connor - Josh O'Connor è il protagonista di "La chimera" di alice Rohrwacher in onda stasera in tv su Sky Cinema Due. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film ...

Se avete amato Josh O'Connor in Challengers, non dovete perdere questo film italiano - Se avete amato Josh O'Connor in Challengers, non dovete perdere questo film italiano - Il co-protagonista di Challengers di Luca Guadagnino è stato anche protagonista di un acclamato film tutto italiano.

Il regno delle scimmie, Hathaway e Chastain mamme noir, Binoche gran cuoca e altri 7 film al cinema o in streaming - Il regno delle scimmie, Hathaway e Chastain mamme noir, Binoche gran cuoca e altri 7 film al cinema o in streaming - I CINECONSIGLI Le prime visioni nelle sale e le novità delle piattaforme digitali: «Il regno del Pianeta delle scimmie», «Mothers' Instinct», «Il gusto delle cose», «Le ravissement: Rapita», «Il segre ...