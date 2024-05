Josh Brolin è un papà che sfoggia con orgoglio il merch del suo idolo Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 12 maggio 2024), attore candidato all'Oscar, è una vera superstar contemporanea. Siamo al cospetto di un ex collaboratore di Hans Zimmer e, incidentalmente, di unfedele al mito di. L'attore di Dune - Parte seconda ha già dichiarato in passato la propria indiscussa affinità con: nel 2018, quando la ascoltava ancora "di nascosto", e di recente, l'estate scorsa, quando ha assistito al tutto esaurito dell'Eras Tour della popstar a Los Angeles con la moglie Kathryn e la loro figlia di 4 anni Westlyn., che di recente ha parlato in modo entusiasta della sua partecipazione a Dune - Parte seconda in un libro promozionale, ha condiviso una recensione altrettanto poetica del concerto su Instagram, ...