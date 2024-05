JESSICA FAUSTINO fuori il 10 maggio ETERNITÀ - il nuovo singolo

(Di domenica 12 maggio 2024)dal 102024 sui digital store e in radio con “”, il. Andiamo a saperne di più. Uscito “” diDal 102024 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi. Cosa rappresenta “”? “” è un brano intimo ed autobiografico che parla delle paranoie e paure all’interno della relazione e del come la persona amata ci sia sempre, nonostante tutte le difficoltà. L’artista commenta così la nuova ...

