ITALIA – SERBIA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di domenica 12 maggio 2024) Come vi abbiamo annunciato giorni fa, anche la nazionale maschile disputerà dei test match prima dell'inizio della Volleyball Nations League. La nazionalena femminile ha recentemente disputato due test match con la Svezia, match vinti entrambi abbastanza agevolmente con un netto 3-0 Adesso tocca alla squadra di Ferdinando De Giorgi scendere in campo per capire qual è il livello di preparazione raggiunto fin ora, in modo da avere le idee chiare sul sestetto da schierare subito durante la Volleyball Nations League. Nei due test amichevoli l'affronterà due squadre molto interessanti comee Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 19.56 Poco da dire per l’Italia, una sola rete e tanta difesa continua senza riuscire mai veramente a contrastare l’avanzata della nazionale ...

Paura durante il match di calcio, giocatore in codice giallo all'ospedale - Paura durante il match di calcio, giocatore in codice giallo all'ospedale - A restare ferito, durante un contrasto con il portiere della squadra avversaria, il 29enne Stefano Matiz del Tarvisio. Il giovane dopo lo scontro lamentava dolori e difficoltà respiratorie. Sul posto ...

Juve Next Gen, capolavoro a Pescara! Si va al playoff nazionale: quando si gioca - Juve Next Gen, capolavoro a Pescara! Si va al playoff nazionale: quando si gioca - 99' - Triplice fischio, la Juve Next Gen batte 3 a 1 il Pescara e vola alla fase nazionale dei playoff. 98' - Si accende una rissa: espulso Pedro Felipe nel finale.

