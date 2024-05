Italia-Serbia oggi in tv - orario amichevole volley | programm - cana -e, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024)domenica 12 maggio (ore 21.00) si giocadimaschile. Si scende in campo al Pala Arpad Weisz di Cavalese per la prima partita stagionale dei Campioni del Mondo. Inizia ufficialmente l’annata agonistica per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che nelle Dolomiti stanno preparando l’intensa estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il gruppo azzurro è in fase di completamento, visti gli impegni con i club conclusi soltanto pochi giorni fa per diversi giocatori. Riflettori puntati su diversi big azzurri come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, i martelli Francesco Recine e Davide Gardini, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. Sarà il ...