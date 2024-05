Israele - i sionisti liberali troppo timidi con gli estremisti

(Di domenica 12 maggio 2024) Mentre Gaza è stretta nella morsa della fame e dell'invasione israeliana, la destra ebraica che crede nel Dio della guerra sembra non incontrare ostacoli InsideOver.

Quello che arriva dall' Iran è un grido forte. Il Ministro degli Esteri Iran iano, Hossein Amirabdollahian, a margine della riunione d'emergenza dell'Organizzazione per la cooperazione islamica sulla Palestina ha chiesto a tutti i Paesi islamici di ...

Variando un noto proverbio, anche l'ovvio vuole la sua parte. E lo vuole soprattutto in tempi di confusione complessiva come quelli che stiamo, nostro malgrado, vivendo: tempi in cui l'inversione orwelliana tra parole e cose regna sovrana a ogni ...

Cambiare rotta ha "assediato" l' università Bicocca durante il Senato accademico per ottenere lo stop al bando Maeci e a ogni collaborazione con Israele

Stefano Folli. Antisemitismo: il tabù è caduto - Stefano Folli. Antisemitismo: il tabù è caduto - Cinquecento studenti ebrei della Columbia in una lettera scrivono di dover nascondere la loro identità perché discriminati per razza. All’Eurovision, nelle ...

Israele: la disumanizzazione del nemico per anestetizzare le coscienze - israele: la disumanizzazione del nemico per anestetizzare le coscienze - La cosa peggiore è affibbiare etichette demonizzanti che possono star bene ad una certa stampa mainstream ma che non aiutano a comprendere la complessa ...

Eshkol Nevo: "Per Israele è il momento più triste e tragico. Ma la scrittura può essere salvezza" - Eshkol Nevo: "Per israele è il momento più triste e tragico. Ma la scrittura può essere salvezza" - Lo scrittore israeliano al Salone del Libro di Torino parla della guerra in corso nel suo paese: "Le persone trovano nei libri quello che gli serve, ...