Israele | Avanti con operazione a Rafah per portare ostaggi a casa

(Adnkronos) – La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all’operazione Rafah , di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l’attacco ...

"Le Forze di Difesa di Israele stanno continuando la loro operazione mirata contro Hamas a Rafah come parte degli sforzi per ottenere una duratura sconfitta di Hamas e per portare a casa tutti i nostri ostaggi ". Lo ha detto il portavoce dell'Idf, ...

