(Di domenica 12 maggio 2024) "Le Forze di Difesa distanno continuando la loromirata contro Hamas acome parte degli sforzi per ottenere una duratura sconfitta di Hamas e pertutti i nostri". Lo ha detto il portavoce dell'Idf, Rear Admiral Daniel Hagari, in un video diffuso sul canale Telegram dell'esercito israeliano. " La nostra guerra - ha aggiunto - è contro Hamas non contro...

(Adnkronos) – La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all’operazione Rafah , di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l’attacco ...

Il ministero degli Esteri: "Negoziati unica via possibile per portare al rilascio immediato degli ostaggi" La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all’operazione Rafah , di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In ...

(Adnkronos) – La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all’operazione Rafah , di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l’attacco ...

Israele: "Avanti con operazione a Rafah per portare ostaggi a casa" - israele: "Avanti con operazione a Rafah per portare ostaggi a casa" - La nostra guerra è contro Hamas, non contro la popolazione di Gaza". Usa: informazioni su posizioni leader Hamas se israele abbandona operazione a Rafah Intanto l'amministrazione Biden avrebbe offerto ...

Israele: "Avanti con l'operazione a Rafah per portare gli ostaggi a casa" - israele: "Avanti con l'operazione a Rafah per portare gli ostaggi a casa" - "Le Forze di Difesa di israele stanno continuando la loro operazione mirata contro Hamas a Rafah come parte degli sforzi per ottenere una duratura sconfitta di ...

Israele: “Andiamo avanti con l’operazione a Rafah per portare gli ostaggi a casa” - israele: “Andiamo avanti con l’operazione a Rafah per portare gli ostaggi a casa” - Il portavoce delle Idf: “La guerra è contro Hamas non contro popolazione di Gaza”. Ma i palestinesi continuano a morire: 2 medici uccisi a Deir al-Balah ...