Isola dei Famosi - tutte le liti dall’inizio del reality ad oggi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 12 maggio 2024)dei, letra i naufraghi e non solo: cosa è accaduto in Hondurasdel programma adIldi sopravvivenza, L’dei, in quanto allenon si è affatto risparmiato n questa edizione. Subito, a distanza di 24 ore dal debutto, avvenuto l’8 aprile scorso, c’è stata una lite, le prime scintille tra Greta e Arthur. La prima è stata eletta come prima leader di questa edizione e forte del titolo ha tentato di guidare in ogni step i suoi “sottoposti”. Ma il suo atteggiamento ha infastidito non poco Artur e sono nate scintille per via del machete posto a terra. Il 15 aprile invece protagonisti delgio sono stati il nip Peppe Di Napoli e il vip Francesco Benigno. Si sono ...