Iovino-Fedez - le telecamere hanno ripreso tutto | la rissa al The Clu - la ragazza bionda e il racconto dei vigilantes | Il rapper era lì mentre lo picchiavano

Fedez presente al pestaggio di Cristiano Iovino Testimoni e video "incastrano" il rapper, ma non è indagato - Fedez presente al pestaggio di Cristiano Iovino Testimoni e video "incastrano" il rapper, ma non è indagato - Alcuni testimoni sono certi del fatto che Fedez fosse presente al pestaggio di Cristiano Iovino a Milano, nella notte tra il 21 e il 22 aprile ...

Aggressione a Milano: Fedez riconosciuto da testimoni come presente sul luogo dell’incidente - Aggressione a Milano: Fedez riconosciuto da testimoni come presente sul luogo dell’incidente - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni in relazione all'aggressione ai danni di Cristiano Iovino. Tuttavia, Fedez non è attualmente ...

Testimoni, 'c'era anche Fedez al pestaggio di Iovino' - Testimoni, 'c'era anche Fedez al pestaggio di Iovino' - Due testimoni hanno riconosciuto Fedez tra le persone presenti al pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, aggredito la notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alla sua casa a Milano. E' quanto riportan ...