Io e lui - in casetta… Amic - Martina confessa tutto a Verissimo

(Di domenica 12 maggio 2024)i 23, quando mancano poche ore alla semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi esplode nuovamente il gossip sugli allievi. Si parla di un’altra coppia nata a quanto pare all’interno della trasmissione che sforna ogni anno nuove stelle del canto e del ballo. Tra la convivenza in casetta per lunghi mesi e le lezioni spalla a spalla quotidiane, a Cupido non mancano le occasioni per entrare in azione. Stasera, 12 maggio, va in onda una nuova puntata del serale dii. Come sanno i telespettatori, sono sei gli allievi rimasti in gara: quattro cantanti (Holden, Petit, Sarah e Mida) e due ballerini (Marisol e Dustin, entrambi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi). Sapremo quindi stasera quali saranno i concorrenti che si contenderanno la coppa dii 23 alla finale. Sabato scorso invece era stata ...