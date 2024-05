Investita e uccisa - autista si consegna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 13.40 Si è costituito l'automobilista che ha travolto e ucciso una turista polacca, a Palermo. L'uomo, 46 anni, era fuggito dopo l'investimento. Era stato individuato dalle forze dell'ordine.E' risultato positivo all'alcoltest per un valore leggermente superiore ai limiti. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in corso Tukory, una strada del centro bvicino alla stazione centrale. La donna,31 anni,stava attraversando la strada insieme al marito, quando è stata f falciata dall'auto. Soccorsa dal 118, è arrivata in ospedale già morta.