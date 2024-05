Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi 12 maggio | ordine di gioco - orari delle partit - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Sesta giornata del tabellone principale degli. Per il tabellone maschile scatta l’ora del terzo turno della parte alta, terzo turno nella parte bassa invece per quanto riguarda il femminile. Sono due gli italiani che scenderanno in campo in questa domenica. Sul Campo Centrale, come secondo match della sessione serale, va in scena il confronto tra Luciano Darderi e Alexander Zverev. L’italo-argentino al primo turno ha superato in battaglia Denis Shapovalov e ha decisamente convinto nell’incontro di secondo turno contro Mariano Navone. Sul Centrale scenderanno in campo in sessione diurna anche il numero 1 Novak Djokovic contro Alejandro Tabilo e la numero 2 Aryna Sabalenka contro Dayana Yastremska. Sulla Grand Stand Arena aprirà il programma invece Francesco Passaro contro Nuno Borges. Dopo due turni passati ...