Inter Women - ultimo atto Poule Scudetto | le convocate di Guarino

(Di domenica 12 maggio 2024) Si chiude la stagione per l’. Le nerazzurre giocheranno in casa contro il Sassuolo: il fischio d’inizio è previsto domenica 12 maggio alle ore 15:00. ULTIMA PARTITA – “La squadra di Ritaha totalizzato dovrà difendere il quarto posto proprio dalle neroverdi che sono a -1. All’Arena Civica è prevista una straordinaria giornata celebrativa, anche per la concomitanza della festa della mamma: ci saranno tantissime attività di intrattenimento, musica e il trucca bimbi e sarà possibile iscriversi al concorso e partecipare all’estrazione dell’esclusiva maglia da gara in edizione speciale di Flaminia Simonetti. “. Di seguito leper la sfida di domani., lediper la sfida col Sassuolo Portieri: 12 ...

Roma-Inter Women, pagelle - Roma-Inter women, pagelle - Roma-Inter women termina 4-3. Benissimo ancora Magull e Bonfantini. Molto meno Cetinja e Bowen. Le pagelle del match di Serie A Femminile.

Roma-Inter Women 4-3, partita pazza e altra rimonta subita! - Roma-Inter women 4-3, partita pazza e altra rimonta subita! - Roma-Inter women è finita 4-3, match valido per la poule scudetto della Serie A Femminile. Si tratta della penultima partita per le nerazzurre ...

VIDEO – Inter Women in campo: countdown per la gara con la Roma - VIDEO – Inter women in campo: countdown per la gara con la Roma - Qui la cronaca e il risultato in diretta. IN CAMPO – A seguire il video (pubblicato su Twitter dall’account di Inter women) delle ragazze allenate da Rita guarino in campo prima della gara di Serie A ...