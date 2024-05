Inter - Vessicchio sbotta ancora | Ha avuto favori dal Sassuol - soprattutto Frattesi Vanno retrocesse perchè…

(Di domenica 12 maggio 2024)una volta l’opinionista calcistico e tifoso juventino, Sergio, ha attaccato l’per quanto successo nel precedente turno di campionato, quando ha perso sul campo delo per 1-0, mentre venerdì sera ha sconfitto in trasferta 5-0 contro il Frosinone. Di seguito vi riportiamo un estratto delle sue parole. Sergio, le sue parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: “Partita da ufficio inchieste,d’ufficio. Ci sono prove evidenti che…”: ...

Vessicchio: "Conte e Lukaku al Napoli. Lo sto dicendo da tempo" - vessicchio: "Conte e Lukaku al Napoli. Lo sto dicendo da tempo" - In una diretta su Youtube di qualche settimana fa, Sergio vessicchio aveva annunciato il possibile nuovo allenatore dei partenopei: "Si parla di Conte molto vicino al Napoli che può permettersi di ...

Derby, un’altra vittoria per l’Inter: battuto il Milan 3-1 - Derby, un’altra vittoria per l’inter: battuto il Milan 3-1 - Ancora inter, ancora a Milano. Il capoluogo lombardo per la seconda volta quest'anno si tinge di nerazzurro. Il 2024 è stato l'anno dell'inter, in Italia ma anche e soprattutto a Milano. I nerazzurri, ...

Simone Inzaghi chiede rinforzi per l'Inter - Simone Inzaghi chiede rinforzi per l'inter - Simone Inzaghi, l'allenatore dell'inter, ha chiaramente espresso il suo desiderio di avere cinque attaccanti per la stagione 2024-25. Questa richiesta arriva dopo la sconfitta dell'inter contro il ...